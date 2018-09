Køberne har fået serveretten på lejlighedsmarkedet

Flere og flere ejerlejligheder er til salg. Det er blevet købers marked, lyder det fra boligøkonom.

Antallet af lejligheder med til-salg-skilte er steget med 16 procent det seneste år, og det giver køberne en fordel, når prisen skal forhandles på plads.

I august var 7989 lejligheder til salg rundt i landet, viser tal fra erhvervsorganisationen Finans Danmark.

- Den store stigning i antallet af udbudte lejligheder understreger, at lejlighedsmarkedet ikke længere er sælgers marked, som vi har været vant til de sidste seks-syv år, skriver boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea i en kommentar.

Billedet er anderledes på markedet for parcel- og rækkehuse, hvor der i august var 1,2 procent færre huse til salg end for et år siden.

Samlet var 35.820 huse klar til nye ejere, og boligerne var sat til salg til priser, der er knap 4 procent højere end året før.

