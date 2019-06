Købmænd vil presse Nets på dankortgebyr efter milliardordning

Milliardprogram i ledelsen hos udbyderen af dankortet, Nets, får købmændene til at fare i flint.

Det er ikke populært blandt De Samvirkende Købmænd, at man i Børsen har kunne læse om investeringsprogrammer i milliardstørrelsen for ledelsen i det selskab, der udbyder dankortet, Nets.

Det fortæller formand John Wagner til Berlingske torsdag, og til Ritzau uddyber han:

- Når der laves aftaler mellem dansk detailhandel og Nets om omkostningerne, er det ikke noget godt forhandlingsgrundlag, at Nets i så høj grad er en overskudsforretning, og at man føler, man har råd til at lave så lukrative bonusordninger.

- Det gør, at vi har en politisk, moralsk forpligtelse til at presse skruen mest muligt, siger han om kommende forhandlinger om gebyrer på dankortet.

Dankortet fungerer således, at købmændene betaler et gebyr, hver gang en kunde i køen betaler sin regning med sit dankort.

- Den omkostning har vi kun et sted at hente hjem: Det er priserne på varerne, siger John Wagner.

- Derfor er det i sidste instans os alle sammen som kunder i detailhandlen, der betaler til Nets. Det er derfor købmændene også bliver forarget over bonusordninger med mere i Nets. Det er jo også alle sammen, der skal betale dem.

Ifølge Børsen har Nets lavet en incitamentsprogram for en række ledende medarbejdere. Groft sagt går det ud på, at medarbejderne investerer nogle af deres egne penge mod en flerdobling af deres investeringer, hvis alt går vel.

Topchef Bo Nilsson har ifølge avisen udsigt til op mod 1,9 milliarder kroner.

I alt har de ledende medarbejdere investeret for en halv milliard kroner. Ifølge Børsens beregninger giver det potentielt op til syv milliarder kroner retur.

Traditionelt har danske købmænd haft varme følelser for dankortet. John Wagner ligger heller ikke skjul på, at dankortet er billigere end de internationale betalingskort.

Men ifølge John Wagner har Nets' milliardprogram givet købmændene et forklaringsproblem over for kunderne.

- Vi skal ikke gøre os bedre, end vi er. Vi er også sat i verdenen for at tjene penge. Men det her, tror jeg, skaber en kollektiv forargelse. Og vi må alle sammen påtage os et ansvar for, at det ikke gentager sig, siger han.

- De fleste danskere vil ikke kunne forstå, hvis forhandlingerne om det de fremtidige vilkår for brug af dankortet skulle ende med stigende priser, når udbyderen har så store overskud og så lukrative bonusordninger.

/ritzau/