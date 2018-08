Køkkenproducent har tryk på salget

TCM, der står for Svane Køkkener og Tvis Køkkener, opjusterer sine forventninger efter stærkt kvartal.

Nok har alle ikke i juridisk forstand ret til et godt køkken, men meget tyder på, at mange køber sig et alligevel. Køkkenproducenten TCM har i hvert fald haft et solidt andet kvartal.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

- Indtjeningen udviklede sig positivt drevet af omsætningsvækst, produktionseffektivitet og synergier.

- På baggrund af denne udvikling har vi opjusteret vores forventninger til helåret både med hensyn til nettoomsætning og indtjening, udtaler administrerende direktør Ole Lund Andersen i regnskabet.

Omsætningen voksede 10 procent på organisk basis - fraregnet opkøb - i kvartalet og steg til 232,1 millioner kroner. Det er ifølge Ole Lund Andersen tegn på, at selskabet tager markedsandele.

Driftsindtjeningen stiger i endnu højere tempo, da det justerede EBITA-resultat - driftsoverskuddet før afskrivninger, renter og skat - voksede 32 procent til 40,6 millioner kroner.

Dermed blev EBITA-marginen - den del af omsætningen, der bliver til driftsresultat - løftet til 17,5 procent fra 14,6 procent.

TCM Group venter nu en omsætning på 890 til 910 millioner kroner og en EBITA justeret for engangsposter på 140 til 150 millioner kroner.

Tidligere forventede selskabet en omsætning på 870 til 900 millioner kroner og en EBITA justeret for engangsposter på 130 til 140 millioner kroner.

EBIT-forventningen er også opjusteret til 130 til 140 millioner kroner mod tidligere 120 til 130 millioner kroner.

I 2017 omsatte TCM for 817 millioner kroner og havde et justeret EBITA-overskud på 123 millioner kroner.

TCM Group dækker over køkkenmærkerne Svane Køkkener, Tvis Køkkener, Kitchn og Nettoline. Selskabet har 120 forhandlere i Danmark og Skandinavien.

Selskabet blev børsnoteret i slutningen af 2017 efter at have været på kapitalfondshænder i årevis.

/ritzau/