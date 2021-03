Køen af ledige er skrumpet med 3600 personer efter genåbningen

Køen af ledige er vokset med mere end 40.000 under coronakrisen, men er faldet på det seneste.

Køen af ledige er blevet en smule kortere i starten af marts.

Samlet er 172.020 personer registrerede som ledige i øjeblikket, hvilket er 3591 færre end i slutningen af februar.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallet dækker over personer på offentlige ydelser, der er klar til at tage et job.

Størstedelen er på dagpenge, mens omtrent hver syvende er på kontanthjælp eller lignende ydelser som uddannelseshjælp.

Trods det seneste fald i ledigheden ændrer det ikke ved det generelle billede, som viser, at køen af ledige er vokset med 40.322 under coronakrisen.

1. marts bød på en delvis genåbning af Danmark, hvor de fleste butikker har kunnet åbne dørene, mens de ældste elever i dele af landet har kunnet vende tilbage på skolebænken - herunder i Nordjylland og Vestjylland.

Det fremgår ikke af tallene, om faldet i ledigheden kan kobles sammen med genåbningen - altså om for eksempel butikker har ansat eller genansat nogle, der er gået uden arbejde.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er 7710 af de ledige tilmeldt arbejdsfordeling.

Det er en ordning, der er etableret under coronakrisen, hvor virksomheder kan fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til.

De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer, hvor de ikke er på arbejde i virksomheden og undgår til gengæld en fyreseddel.

/ritzau/