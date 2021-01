Køen af ledige er vokset med 11.000 over jul og nytår

Køen af ledige stiger normalt hen over nytåret, og det ser ikke så slemt ud som frygtet, siger økonom.

Køen af ledige er vokset med 11.000 personer siden 23. december. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Ledighedskøen er samlet vokset med 39.639 personer under coronakrisen - fra 9. marts 2020 og frem.

Normalt er der mange, som melder sig ledige omkring månedsskiftet, og samtidig stiger ledigheden traditionelt også i januar og februar.

Tallene skal også læses med det forbehold, at der en smule forsinkelse på folk, der afmelder sig som ledige. Dermed kan den seneste stigning i ledighedskøen være mindre.

Hos Nykredit påpeger cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at stigningen i ledigheden ikke er ekstraordinær, når man sammenligner med de seneste år.

De seneste fire år er ledigheden således steget med omkring 10.000 personer fra midten af december til første uge i januar.

- Stigningen i ledigheden ser umiddelbar voldsom ud, men det er ret normalt, at ledigheden stiger, siger han.

- Når man tænker på, at man er midt i en nedlukning, så er det ret utroligt, at ledigheden ikke er steget mere, siger han.

Han vurderer, at årsagen er, at virksomhederne tidligere har været gennem en nedlukning.

- Situationen er ikke ny og ukendt. Virksomhederne ved, at kunderne vender tilbage efter nedlukningen, og samtidig er hjælpepakker genindført, så derfor er der flere, som holder på deres ansatte.

- Der er slet ikke samme paniksituation som i foråret. Det kan man se ved, at der ikke er samme fald i stillingsopslag som i foråret, siger Troels Kromand Danielsen.

De nuværende omfattende restriktioner, der blandt andet tæller nedlukning af store dele af detailhandlen, løber frem til 17. januar.

Hvis de bliver forlænget yderligere, vil man ikke kunne undgå en stigning i ledigheden, påpeger Troels Kromand Danielsen.

Selv om flere ser ud til at have mistet jobbet på det seneste, er niveauet af ledige ikke helt så højt som i slutningen af juni, hvor det nåede det højeste niveau under coronakrisen med omkring 55.000 flere i ledighedskøen.

Samlet er 171.362 personer i øjeblikket registreret som ledige ifølge opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet.

