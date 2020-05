Kollaps i olieprisen giver laveste inflation i fire år

Fald i olieprisen har gjort det billigere at tanke bilen, og derfor ligger de danske forbrugerpriser stille.

Det har været markant billigere at tanke bilen de seneste uger, og de lavere priser på benzin og diesel har sendt den danske inflation på det laveste niveau i fire år.

Forbrugerpriserne - også kendt som inflation - lå i april uændret sammenlignet med samme måned sidste år. Det er den mindste stigning i inflation siden september 2016.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som tager forbehold for, at en lang række brancher ikke er med i opgørelsen, fordi de har været nedlukket i april.

Priserne på benzin og diesel er faldet de seneste måneder, fordi prisen på råolie har taget markant dyk under coronaudbruddet.

Det hænger sammen med, at efterspørgslen på brændstof er faldet, fordi folk kører og flyver mindre. Samtidig har en priskrig mellem flere af de store olielande trykket priserne yderligere ned.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge.

Derfor kan det for den enkelte være positivt på kort sigt, når priserne står stiller eller ligefrem falder.

Politisk vil man gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Faldende priser - kendt som deflation - kan få forbruget til at gå i stå, da forbrugerne vil holde på pengene, hvis de regner med, at priserne er lavere i morgen.

Danmark har senest haft deflation set over et helt år i 1953.

Hos Dansk Erhverv vurderer økonom Kristian Skriver, at 2020 kan blive et år med meget lav inflation, da der ventes et meget svagt år for verdensøkonomien.

- På den korte bane er det ikke urealistisk, at vi kommer til at se måneder, hvor forbrugerpriserne ligefrem falder.

- En sådan nedgang i økonomien kan lægge en dæmper på inflationen, så inflationen i år kan blive ekstraordinært lav. Det kan ikke afvises, at forbrugerpriserne ligefrem falder i år, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/