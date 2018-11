Kommende bankformand har fulgt hvidvasksag med bekymring

Storaktionæren A.P. Møller Holding peger på DI-direktør som ny bestyrelsesformand i Danske Bank.

Nu skal der arbejdes på at skabe tillid til Danske Bank, efter sagen om hvidvask i bankens estiske filial. Og arbejdet kommer til at foregå stille og roligt.

Det siger Karsten Dybvad, der er direktør for Dansk Industri. Inden længe kan han dog sandsynligvis kalde sig bestyrelsesformand for banken.

Sker det, skal han være med til at arbejde på tilliden til banken, der har lidt et knæk i forbindelse med sagen om hvidvask.

- Det er en dybt alvorlig sag. Jeg har også fulgt den med stor bekymring, siger Karsten Dybvad til Ritzau Finans.

Storaktionæren A.P. Møller Holding peger på Karsten Dybvad som afløser for den siddende bestyrelsesformand, Ole Andersen.

Der er derfor en ekstraordinær generalforsamling på vej i banken, hvor der vil blive foreslået to nye kandidater til bestyrelsen.

Ifølge Karsten Dybvad vil det, der skal til for at genskabe tilliden, være et langt træk med roligt og konsekvent arbejde.

- Tillid det opbygges i relationer. Når man stoler på de handlinger, der bliver udført, fører det til, at man får tillid til sin modpart.

- Det er præcist det, vi skal gøre her. Det er konsekvent arbejde, og det er i virkeligheden en fortsættelse af det arbejde, som alle den Danske Banks dygtige medarbejdere udfører hver eneste dag, siger han.

A.P. Møller Holding er Mærsk-familiens pengetank og ejer omkring 21 procent af Danske Bank.

Det var offentligt kendt, at Ole Andersen ville stoppe som formand, når hans opgaver var løst. Men der var ikke sat et tidspunkt på.

Det stop blev fremskyndet tirsdag med annonceringen af en kommende ekstraordinær generalforsamling.

