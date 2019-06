Kommentator: Lego vil udnytte sit brand med køb af Legoland

Lego skal vokse. Derfor vil man nu købe Legoland-parker tilbage, vurderer Niels Lunde fra Børsen.

Det handler først og fremmest om branding, når Lego-familiens pengetank, Kirkby, har i sinde at købe otte Legoland-parker tilbage. De drives i dag af Merlin Entertainments.

Men det handler også om personlige følelser for Lego-dynastiet.

Det mener Niels Lunde, der er chefredaktør på avisen Børsen og erhvervskommentator.

- Da Lego var i krise i 2004-2005, var krisen så dyb, at de var nødt til at sælge Legolandene.

- Det lykkedes at beholde en ejerandel, for der gik Kjeld Kirk Kristiansens personlige smertegrænse. Selv om krisen på det tidspunkt var kolossalt stor, kunne han simpelthen ikke give slip, siger han.

Kjeld Kirk Kristiansen var topchef i Lego fra 1979 til 2004. I marts trådte Kristiansen ud af Legos bestyrelse.

Til gengæld er han bestyrelsesformand i Kirkbi.

Kirkbi har sammen med kapitalfonden Blackstone og et canadisk pensionsselskab afgivet et købstilbud på Merlin Entertainments.

- Lego har brug for at vokse, og brandet er meget stærkt og et af de mest kendte i verden. Det skal de udnytte kommercielt, og der er Legolandene en af vejene, siger Niels Lunde.

- De har, takket være Merlin, lært at drive forlystelsesparkerne, fordi det var en af grundene til, at de fik problemer for 15-20 år siden. Der havde de ikke forstand på det, men det har de nu.

- Derfor overtager de dem selv, så de tjener penge på dem, siger Niels Lunde.

