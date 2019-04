Kommerciel dyrkning af fisk til havs

* Akvakultur er modsat almindeligt fiskeri dyrkning eller opdræt af vandlevende organismer som fisk og skaldyr.

* Inden for akvakultur skelnes der mellem havbrug og dambrug. Havbrug er opdræt i store net eller bure i havet, mens dambrug foregår i beholdere som for eksempel damme eller akvarier.

* Der er 19 aktive havbrugsanlæg i Danmark, som typisk laver regnbueørreder.

* Havbrug er typisk placeret i områder med gode strømforhold. Det sikrer, at udledninger af kvælstof, fosfor og organisk materiale spredes over et stort område.

* Der er især fokus på udledninger af kvælstof, da det kan bidrage til øget algevækst og dermed gå ud over miljøet.

* Nyetablerede havbrug eller havbrug, hvor der er foregået væsentlige ændringer, har siden 2006 både skullet have en havbrugstilladelse og en miljøgodkendelse.

Kilder: Dansk Akvakultur, Fiskeristyrelsen.

/ritzau/