Kommuner er måneder om at behandle byggesager

Mens nogle kommuner kan behandle byggeansøgninger på få dage, varer det måneder i andre kommuner.

I Thisted Kommune kan man nå at sende og få svar på fem ansøgninger om en byggetilladelse, mens de i Hvidovre Kommune behandler én.

Det viser Dansk Byggeris årlige gennemgang af, hvilke kommuner der er mest attraktive at foretage byggeri i. Og her er en tendens klar: Det tager længere tid at få svar i København og omegn.

Mens tre kommuner i gennemsnit klarer den slags på op til 14 dage, er der 16 kommuner, hvor det i gennemsnit tager over 70 dage.

Og særligt kommuner i københavnsområdet er overrepræsenteret her. Ud over Københavns Kommune er der tale om kommunerne Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby og Herlev.

Derudover er der fire sjællandske kommuner, Helsingør, Greve, Roskilde og Fredensborg, to fynske, Nyborg og Faaborg-Midtfyn, to jyske, Norddjurs og Mariagerfjord, og Samsø blandt kommunerne med længst behandlingstid.

Modsat kan man i Thisted, Vallensbæk og Haderslev i gennemsnit få svar inden for 14 dage.

Svartiden på byggetilladelser er et parameter, som Dansk Byggeri bruger til at vurdere, hvor Danmarks mest byggevenlige kommuner ligger.

Her bliver Favrskov Kommune fremhævet som den mest byggevenlige. Igen i 2020 er toppen af listen præget af midt- og vestjyske kommuner.

Kommunens vilkår betyder meget for byggebranchen, fortæller direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

- Vi er en branche primært med små og mellemstore virksomheder. Kommunen er på mange områder den væsentligste myndighed, samarbejdspartner og også konkurrent på nogle områder.

- Det er alt fra at ville slå to lejligheder sammen, til at man vil udvide en eksisterende fabrik eller skal have en ny lagerbygning. Der betyder sagsbehandlingstiden ekstremt meget.

- Der er en enorm forskel på, om man er i den bedste kommune, hvor gennemsnittet er fem dage, eller om man er oppe i den tunge ende, hvor det er over tre måneder.

Og tid kan være dyrt for små virksomheder, der prøver at kæmpe sig til større ordrer eller udvide med flere arbejdspladser til følge, fortæller Lars Storr-Hansen.

/ritzau/