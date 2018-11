Konkurrencerådet giver Tryg grønt lys til køb af Alka

Konkurrencerådet har sagt god for Trygs køb af Alka. Men en række krav om eksklusivitet ophæves.

Forsikringsselskabet Alka bliver opkøbt af Tryg. Det er nu slået fast.

I en pressemeddelelse skriver Konkurrencerådet, at det endeligt har godkendt Trygs køb af forsikringsselskabet.

I december 2017 kom det frem, at Tryg havde lagt 8,2 milliarder kroner på bordet for Alka, der udsprang af fagforeningerne og stadig er 50 procent ejet af LO.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejste i september "betænkeligheder ved transaktionens indvirkning på dynamikken i det danske forsikringsmarked".

Derfor blev overtagelsen udskudt.

Konkurrencerådet skriver mandag, at det har godkendt købet af Alka på visse betingelser. Blandt andet skal krav om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger ophæves, lyder det.

Tryg har også givet tilsagn til at fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer og årligt donere penge til prissammenligningsportalen Forsikringsguiden.

Det har været nødvendigt af hensyn til konkurrencen på markedet, fortæller Christian Schultz, der er formand for Konkurrencerådet.

- Uden tilsagn ville Trygs køb af Alka hæmme konkurrencen betydeligt, og forbrugerne ville risikere højere priser for forsikringer.

- Trygs tilsagn imødekommer vores betænkeligheder om fusionens skadelige virkninger, og derfor har vi godkendt den, siger han i pressemeddelelsen.

Alka har omkring 380.000 kunder og bruttopræmieindtægter på omkring 2,5 milliarder kroner årligt. Med opkøbet vil Tryg have en markedsandel på over 20 procent i Danmark.

Koncernchef i Tryg Morten Hübbe kalder det "den største handel i den danske forsikringsbranche de seneste 20 år".

- En lang godkendelsesproces er endelig afsluttet, og vi glæder os over, at vi nu kan gå i gang med næste kapitel, som vi har set frem til med stor spænding: at integrere Alka i Tryg.

- Vi glæder os til at byde Alkas dygtige medarbejdere velkommen i Kolding, Aarhus og Ballerup næste år, siger han i en pressemeddelelse.

Godkendelsen har ikke ændret på Trygs forventninger til fusionssynergier, der lyder på 300 millioner kroner, og som efter planen vil være fuldt realiseret i 2021.

/ritzau/