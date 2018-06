Konkurrencesag truer: Falck beklager ageren efter ambulanceudbud

Bios overtog ambulancedrift i Region Syddanmark fra Falck i 2015 efter udbud. Falck undskylder nu ageren.

Med en konkurrencesag hængende over sig undskylder Falck for virksomhedens handlinger i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark tilbage i 2014.

Beklagelsen kommer, efter at Konkurrencestyrelsen ifølge Falck foreløbig har konkluderet, at selskabet overtrådte konkurrenceloven. Det skete, i forbindelse med at Falck mistede ambulancekontrakten til det hollandske selskab Bios.

- Dele af styrelsens udlægning af sagen er pinlig læsning, siger administrerende direktør i Falck Jakob Riis i en pressemeddelelse.

- Vi har på nogle områder optrådt på måder, som ikke lever op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck. Det vil jeg gerne undskylde for, tilføjer han.

Bios overtog ambulancedriften i Region Syddanmark i efteråret 2015. Knap et år senere gik selskabet konkurs.

Efter at have mistet kontrakten medvirkede Falck til at sprede informationer om Bios, der skulle rejse tvivl om, hvorvidt selskabet var i stand til at løfte opgaven. Det konkluderer konkurrencemyndighederne.

Falck hjalp journalister med research om konkurrenten og hjalp utilfredse medarbejdere med at oprette en Facebook-gruppe og gennemføre en demonstration.

Og det var altså ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over stregen. Selv om Falck undskylder, mener selskabets jurister ikke, at Falck har overtrådt konkurrencelovgivningen.

- Vi var for optaget af at søge viden om Bios. Vi delte for velvilligt oplysninger om en konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om Bios. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragyder, siger topchefen.

Han siger, at selskabet burde have holdt sig langt væk. Men mener dog ikke, at Falck bærer en del af skylden for, at det gik, som det gik.

- Sagens akter viser, at Falck gjorde en stor indsats for, at vi kun delte viden, som var korrekt og kunne dokumenteres af enhver. Jeg tvivler på, at vores bidrag i sig selv kunne forhindre en konkurrent i at etablere sig, siger Jakob Riis.

/ritzau/