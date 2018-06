Konkurrencestyrelse vil have sag om høje elpriser i Højesteret

Ifølge landsret var der ikke beviser for urimeligt høje elpriser for kunder i Elsam. Styrelse forsøger anke.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke en dom fra Vestre Landsret om selskabets Elsams elpriser til Højesteret.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Vestre Landsret er der ikke beviser for, at vestdanske kunder i Elsam betalte urimeligt høje elpriser i 2005 og 2006, men det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uenig i.

- Efter at have nærlæst Vestre Landsrets dom om Elsam vurderer vi, at en højere instans også bør vurdere de principielle problemstillinger, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen i meddelelsen.

Elsam er i dag en del af energiselskabet Ørsted.

/ritzau/