Kopenhagen Fur fyrer hver fjerde efter prisfald på skind

Cirka hver fjerde af skind-auktionshuset Kopenhagen Furs 520 ansatte kan vente sig en fyreseddel inden sommer.

Mellem 130 og 150 fuldtidsstillinger vil blive opsagt hos Kopenhagen Fur. Det er hver fjerde ansatte i skind-auktionshuset, som skal se sig om efter et nyt job.

Det skriver Landbrugsavisen.

Massefyringerne sker efter en række år med nedadgående priser.

- Kopenhagen Fur vil før sommer tilpasse virksomhedens setup til den reduktion i skindmængde, som gennem nogen tid har været forventet i år og næste år, oplyser Kopenhagen Fur ifølge Landbrugsavisen.

Kopenhagen Fur er et auktionshus for skind og pels. Desuden er det et andelsselskab ejet af danske minkavlere.

/ritzau/