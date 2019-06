Kopivarer koster milliardtab i salg og 3800 danske job

Forfalskninger af medicin er det dyreste for danske virksomheder, som kunne ansætte flere, viser EU-rapport.

Forfalskninger af varemærker medfører på EU-plan et tab af næsten en halv million arbejdspladser i 11 brancher. For Danmark er tallet 3893 tabte job.

Det viser en analyse fra EU's agentur for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, EUIPO, som i en årsrapport også opgør det økonomiske tab i kroner og øre.

I Danmark skønnes virksomheder, der står bag registrerede varemærker, at tabe 6,17 milliarder kroner årligt, da de sælger mindre, end de kunne gøre. På EU-plan er tabet 446 milliarder kroner.

Værst ser det ifølge rapporten ud for producenter af medicin og medicinsk udstyr. Den sektor lider salgstab for 3,06 milliarder kroner årligt. Hernæst følger tøj og kosmetik.

Det samlede tab på EU-plan er 7,4 procent af omsætningen i de 11 erhvervssektorer, som omfatter medicin, tøj, kosmetik og smartphones.

EUIPO, der ligger i Alicante i Spanien, offentliggør rapporten med tal om forfalskningernes økonomiske og sociale konsekvenser for andet år i træk.

- Vi udfører denne analyse og vores forskning i det hele taget for at hjælpe beslutningstagere med at finde løsninger på dette problem, siger direktør Christian Archambeau i en pressemeddelelse.

Da EU-kontoret sidste år udsendte rapporten, lød salgstabet på 8,6 milliarder kroner og 5000 tabte arbejdspladser i Danmark. I 2018 omfattede analysen dog 13 sektorer og ikke - som i år - 11.

/ritzau/