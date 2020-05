Krisehjælp når ud til 45.000 selvstændige

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) har 45.000 selvstændige fået kompensation for tabt indtægt.

45.000 selvstændige har indtil nu fået udbetalt kompensation for tabt indtægt under coronakrisen.

Det skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et Facebook-opslag mandag aften.

- Jeg er glad for, at vi med hjælpepakken har sikret mere stabilitet for de selvstændige. Sikret mere stabilitet for de ildsjæle, der skaber fremtidens arbejdsmarked og innovative løsninger, skriver ministeren i opslaget.

Kompensationen er en del af regeringens hjælpepakker til flere hundrede milliarder kroner.

Administrationen af ordningen er blevet mødt med kritik fra erhvervslivet, folketingspartier samt selvstændige, som påpegede, at udbetalingerne tog for lang tid.

Men erhvervsministeren meldte i slutningen af april ud, at man ville sætte yderligere fart på udbetalingerne.

Coronakrisen har allerede kostet en del deres arbejde.

Lige nu vurderes det af Ledernes Hovedorganisation, at cirka 150.000 medarbejdere er sendt hjem med løn som en del af lønkompensationsordningen.

Den gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Flere risikerer dog at skulle finde nyt arbejde, hvis ordningen stopper fra 8. juli, viser en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation.

I undersøgelsen blev knapt 1000 privatansatte ledere spurgt til konsekvenserne af krisen.

Her svarede 28 procent - eller mere end hver fjerde - at hvis ordningen om lønkompensation stopper fra 8. juli, så bliver virksomheden nødt til at fyre nogle af dem, der har været på ordningen.

Kompensationsordningen for selvstændige gælder private virksomheder, der opfylder en række krav.

De skal blandt andet have en gennemsnitlig månedlig omsætning på mindst 10.000 kroner, maksimalt ti medarbejdere og forvente et omsætningstab på mindst 30 procent på grund af coronavirus.

En opdateret aftale giver dog yderligere kompensationsmuligheder for selvstændige fra midten af maj, skriver Erhvervsstyrelsen.

- Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge, står der på styrelsens hjemmeside.

