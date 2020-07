Krisen kradser i Europa: 253.000 blev ledige i maj

Ledigheden er steget under coronakrisen i EU, men der er langt op til niveauet i årene under finanskrisen.

Tusindvis af europæere har mistet jobbet i starten af coronaudbruddet, og udviklingen fortsatte i maj.

Ledigheden i EU steg i maj med 253.000 personer fra april.

Det viser tal fra Eurostat, der er EU's svar på Danmarks Statistik. Arbejdsløsheden er steget til 6,7 procent fra 6,6 procent.

Ledigheden i Danmark er opgjort til fem procent og under EU-gennemsnittet.

Værst ser det ud i lande som Spanien, Grækenland og Cypern, mens arbejdsløsheden er lavest i Tjekkiet, Polen og Holland.

Selv om ledigheden er steget de seneste måneder, er der dog langt op til årene under finanskrisen i 2012 og 2013, hvor mere end end 11 procent gik uden arbejde i EU-landene.

Det spiller ind, at mange lande har vedtaget hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser, der har været ramt af coronaudbruddet og nedlukningen.

Samlet er 14,4 millioner EU-borgere uden job i øjeblikket.

I Eurostats termer er man betegnet som arbejdsløs, hvis man er uden job og klar til at tage et nyt inden for to uger, samtidig med at man har været aktivt jobsøgende i løbet af den seneste måned.

