Kunder er sure på SAS: Minister har mistet tålmodigheden

SAS har fået mange klager fra kunder, som er sure over selskabets behandling under coronaudbruddet.

En lang række kunder hos SAS har været utilfredse med den behandling, de har fået af luftfartsselskabet under coronaudbruddet.

DR har beskrevet en stribe af eksempler fra kunder, der forgæves har forsøgt at få penge tilbage fra aflyste fly eller kun har fået en lille del af billetprisen retur.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har mistet tålmodigheden med selskabet, fortæller han til DR.

Han har fredag holdt møde med SAS om sagen. Luftfartsselskabet har oplyst, at det har haft usædvanligt mange sager under coronaudbruddet og har behandlet mere end 200.000 sager. Samtidig er antallet af ansatte, der behandler sager, fordoblet.

- Det er positivt. Men jeg har også sagt til SAS, at nu er tålmodigheden sluppet op.

- Situationen omkring luftfartsbranchen er mere stabiliseret, derfor har jeg også en forventning om, at de kommer mere i bund med sagerne, siger Benny Engelbrecht til DR.

Han uddyber, at han har en forventning om, at SAS går forrest i luftfartsbranchen og holder en høj standard.

SAS har under coronaudbruddet aflyst omkring 100.000 flyvninger. Det giver kunderne ret til at få pengene tilbage.

Der er dog den detalje, at man først har ret til pengene, efter at luftfartsselskabet selv har aflyst rejsen.

SAS har ifølge DR tidligere argumenteret for, at nogle kunder har søgt om refusion for tidligt og derfor kun har ret til at få skatter og afgifter refunderet.

Benny Engelbrecht vil ikke sætte en tidshorisont på, hvornår berørte SAS-kunder kan forvente at få deres penge retur.

SAS har fredag ikke ønsket at stille op til interview efter mødet med Benny Engelbrecht, skriver DR.

SAS har været hårdt økonomisk presset af coronaudbruddet på grund af de mange aflysninger på grund af rejserestriktioner.

Selskabet har derfor nedlagt 5000 ud af 11.000 fuldtidsstillinger og sat en stor redningsplan i værk for at undgå en konkurs.

I juni gav den danske og svenske regering tilsagn om at tage del i redningsplanen. Den indeholder blandt andet en kapitalindsprøjtning på flere milliarder.

I øjeblikket er SAS ved at forhandle de nærmere vilkår i redningsplanen på plads med nogle af selskabets kreditorer, der som led i planen skal give afkald på en del af deres tilgodehavender.

/ritzau/