Kunder i tusindtal forlader stadig Danske Bank

Den estiske hvidvasksag har kostet Danske Bank dyrt på kundetilfredsheden. Banken mister fortsat kunder.

Det er ikke gået ubemærket hen hos kunderne, at Danske Bank har været arnestedet for en af verdens største sager om hvidvask.

Sagen giver fortsat kundeflugt og påvirker kundetilfredsheden, skriver Danske Bank i sit regnskab for første halvår.

- Den estiske sag fortsætter med at have en negativ indflydelse på kundetilfredsheden og kundeantallet for detailkunder i Danmark, skriver Danske Bank.

Danske Bank mistede 13.600 NemKonto-kunder i første halvår. 4300 af dem i andet kvartal. Banken noterer sig dermed, at strømmen af kunder ud af banken er blevet mindre stærk.

Siden starten af 2018, hvor hvidvasksagen kom for dagens lys, har Danske Bank mistet 76.000 NemKonto-kunder og har nu 1,2 millioner kunder.

Det bliver også i regnskabet noteret, at kundetilfredsheden er bedre, end den var i 2018, hvor sagen for alvor kom frem.

- Scorerne for kundetilfredshed er dog utilfredsstillende og under vores målsætning, skriver Danske Bank og fortsætter andetsteds om bedringen, som man dog har set:

- Den positive trend er drevet af en tæt dialog med vores kunder for at genvinde deres tillid kombineret med større fokus på rådgivning og faldende interesse i Estlands-sagen i kundernes dialog med os.

Den danske forretning er da også under pres. Både indtægter fra renter og fra gebyrer faldt i første halvår sammenlignet med året før, og resultatet før skat i Danmark dykkede med 32 procent til 2,7 milliarder kroner.

Det var dog også påvirket af nedskrivninger på udlån, hvor der i første halvår 2018 blev tilbageført penge fra den konto.

Tilbagegangen i Danmark skyldes regnskabet, konkurrence, lave renter og større udgifter, når der skal skaffes penge.

- Tilbagegangen reflekterer også tabet af kunder efter den estiske sag og højere omkostninger til at møde nye krav fra Finanstilsynet, skriver Danske Bank.

Sagen om hvidvask er ikke slut for Danske Bank. I regnskabet skriver banken:

- Vi er stadig under efterforskning af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA, og vi fortsætter med at samarbejde med dem.

/ritzau/