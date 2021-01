Kunderne giver Danske Bank bundkarakter efter nye problemsager

Danske Bank får den dårligste bedømmelse blandt landets 20 største banker i Voxmeter-undersøgelse.

Tilliden til Danske Bank var så småt på vej op i starten af 2020 efter et par år, hvor en stor hvidvasksag i Estland har trukket overskrifter.

Men efteråret har budt på nye negative historier i medierne - blandt andet om bankens overopkrævning af tusindvis af kunders gæld - og kunderne og omverdenen ser nu endnu mere skeptisk på Danske Bank.

Det viser analyseinstituttet Voxmeters årlige undersøgelse af vurderingen af landets 20 største banker.

Her får Danske Bank en score på 4511 ud af 11.000 point. Det er den laveste score i de 13 år, Voxmeter har lavet undersøgelsen, og det giver banken en sidsteplads.

Målingen bliver lavet med interview blandt 61.966 personer - både bankernes egne kunder og ikke-kunder.

Ifølge Christian Stjer, der er direktør for Voxmeter, er Danske Banks problem de negative overskrifter.

- Det er ikke deres produkter, services og rådgivere, for her er evalueringen god. Men når man ser på ledelsens og bankens troværdighed, så bliver de vurderet meget negativt, siger han.

Hos Danske Bank ærgrer privatkundedirektør Thomas Mitchell sig.

- Placeringen er naturligvis meget utilfredsstillende. Men det er forståeligt og ikke overraskende, at de dårlige sager, vi har haft, påvirker bankens samlede omdømme negativt.

- Det tager vi meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå fejl og for at forbedre vores kontroller, så vi så hurtigt som muligt kan rette op på ting, der er gået galt, siger han i en kommentar.

Han hæfter sig dog ved, at banken får gode bedømmelser på produkter og rådgivere fra kunderne.

Danske Bank mistede 22.000 privatkunder i de første ni måneder af 2020, hvilket svarer til 1,3 procent af kundebasen på 1,7 millioner kunder.

Generelt set bærer målingen præg af, at kunderne er mindre tilfredse med bankerne, da 14 af 20 banker får lavere karakter end sidste år.

I øverste ende af skalaen er Arbejdernes Landsbank og Ringkøbing Landbobank, der gennem en årrække har været i top.

- Det er banker, hvor kunderne er tilfredse med produkterne og rådgivningen, og samtidig oplever de en sund balance mellem det, banker siger og gør, og derfor er der en høj grad af tillid, siger Christian Stjer.

Nordea er banken med størst fremgang i karakteren i Voxmeters måling.

Nordea har tidligere fået lav score grundet problemer med netbank og for travle rådgivere. Men det er der ifølge kundernes bedømmelse kommet bedre styr på.

Det kommer dog fra et lavt udgangspunkt. Nordea er gået fra en 19.-plads til en 18.-plads i målingen.

