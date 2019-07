Lægemiddelstyrelsen forbyder ansatte at eje medicinalaktier

Styrelse, der fører tilsyn med medicinalbranchen, må ikke længere eje aktier i medicinalvirksomheder.

22 år efter at Lægemiddelstyrelsen blev oprettet for blandt andet at føre tilsyn med medicinalbranchen, bliver det nu forbudt for de ansatte at eje aktier i virksomheder i sektoren.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Omkring en håndfuld chefer i styrelsen har aktier i blandt andet Novo Nordisk. De har nu fået to år til at skille sig med aktierne.

Samtidig kan nye medarbejdere ikke blive ansat, før de har solgt alle aktier, der er omfattet af reglerne.

Professor Peter Gøtzsche har flere gange kritiseret styrelsen for, at ansatte måtte eje aktier i medicinalvirksomheder.

Det er ifølge ham helt på sin plads, at der nu er kommet et forbud.

Til gengæld er han ikke imponeret over, at medarbejderne får to år til sælge deres nuværende aktier.

Han siger til Finans, at to år er urimeligt længe. Han mener, at styrelsens ansatte kan få kendskab til informationer, der kan misbruges til insiderhandel.

Ifølge lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, er stramningen af reglerne et signal om, at Lægemiddelstyrelsen er uafhængig af økonomiske interesser fra medicinalvirksomheder.

- Det er i den retning, det går i forhold til habilitetsregler, og det var meget vigtigt for mig, at der i debatten herhjemme ikke var nogen, der kunne rejse den mindste mistanke om Lægemiddelstyrelsens uvildighed, siger han til Finans.

Han vil ikke forholde sig til kritikken fra Peter Gøtzsche. Han siger, at de to år er besluttet, så de ansatte har god tid til at lægge deres privatøkonomi om.

Ifølge professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Steen Bønsing er der ikke noget til hinder for, at en ansat i et tilsyn ejer aktier i virksomheder, som tilsynet kontrollerer, medmindre der er tale om en betydelig aktiepost.

Alligevel kan der være en god idé i at holde en stram linje, siger han til Finans.

