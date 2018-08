Landbrug får forlænget frist for etablering af efterafgrøder

Regeringen hjælper de hårdt ramte landmænd, som på grund af tørken har mistet milliarder af kroner.

Inden et krisemøde torsdag om konsekvenserne af tørken for landbruget er der hjælp fra politisk side.

Fristen for etablering af efterafgrøder bliver nemlig forlænget fra 20. august til foreløbigt 3. september.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi efterafgrøderne ikke kan spire i den udtørrede jord, som er kommet i tørken.

Efterafgrøder er et af de virkemidler, som bruges til at mindske kvælstofudvaskningen.

- Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Det giver ingen mening, at så i en jord hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for, og vi følger løbende situationen nøje, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Desuden arbejder Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet på at fjerne de ultimative frister for etablering af efterafgrøder fra næste år og skabe en mere fleksibel model. Det sker for at undgå lignende situationer i fremtiden.

/ritzau/