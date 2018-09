Landbrug & Fødevarer er utilfreds trods millionhjælp til tørke

Sommerens tørke var hård ved landbruget. Nu kommer der støtte, men det er ikke nok, mener organisationen.

Der er vedtaget en hjælpepakke til landbruget på 380 millioner kroner. Interesseorganisationen Landbrug Fødevarer er dog ikke tilfreds. Støtten er nemlig ikke stor nok, men kun "et meget lille plaster på såret".

Organisationens kritik er dog ikke rettet mod de politikere på Christiansborg, der sætter rammerne for landbruget, men mod styrelser og EU.

- Vores politikere har haft viljen, herom kan der ikke herske nogen tvivl. Desværre kan jeg også bare konstatere, at EU-regler og bureaukrati i ministerier og styrelser har umuliggjort en ordentlig løsning for nu, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Seges, et videnscenter under Landbrug Fødevarer, har tidligere udregnet, at tørken koster landbruget over seks milliarder kroner og kan bringe flere hundrede landmænd ud i store økonomiske problemer.

Landbrug Fødevarer foreslog selv en permanent lettelse af flere skatter på landbruget samt en større økonomiske redningspakke fra staten.

- Jeg ved, at regeringen har kigget på alle muligheder og forsøgt at strække sig endog meget langt.

- Når vores ønsker om som eksempelvis annullering af jordskatten alligevel ikke bliver til noget, så er det i min optik ikke politikernes velvilje, der har manglet, men alt for rigide regler, der har spændt ben for os, skriver Lars Hvidtfeldt.

/ritzau/