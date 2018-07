Landbrugets milliardkoncern ser hård konsekvens af tørke

Selv om første halvår gav et solidt resultat for DLG, så vil tørken ramme resten af året hårdt.

Koncernen DLG, der sælger grovvarer som foder og vitaminer til landmænd, venter at blive hårdt ramt af tørken. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse om regnskabet for første halvår.

Tørken betyder, at selskabet nedjusterer sine forventninger til hele året.

- Forventningerne til andet halvår 2018 præges af den omfattende tørke og en markant mindre høst på flere af DLG's hovedmarkeder.

- Trods fortsat god udvikling og fremgang inden for øvrige forretningsområder sættes resultatforventningerne for hele året derfor under resultatet for sidste år, skriver administrerende direktør for DLG Kristian Hundebøll i meddelelsen.

Sommeren 2018 har været præget af en langvarig tørkeperiode. Siden maj har det været varmt og solrigt og kun meget begrænset regn.

Sommerens tørke er beskrevet som den værste siden 1874.

DLG stod oprindelig for Dansk Landbrugs Grovvareselskab og er en fusion af flere indkøbsforeninger i landbruget. Traditionen med fælles indkøb begyndte allerede i slutningen af 1800-tallet.

Selskabet er løbende vokset og salget af foder, vitaminer, service og energi lå i første halvår på 24,4 milliarder kroner ifølge pressemeddelelsen.

Resultatet før skat steg med 42 procent til 159 millioner kroner og nettoresultatet til 100 millioner kroner.

- Vi er meget tilfredse med halvårsregnskabet. Resultatet bygger videre på det positive momentum, som koncernen opbyggede i 2017, skriver Kristian Hundebøll i meddelelsen.

DLG har ifølge sin hjemmeside aktiviteter i 18 lande og omkring 6300 ansatte. Det er et andelsselskab og har over halvdelen af sin omsætning i Tyskland.

/ritzau/