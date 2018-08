Udvalgte punkter fra landbrugets tørkepakke:

* Annullering af jordskatten

* Reduktion af produktionsgebyrer på husdyrproduktionen

* Afskaffelse af tinglysningsafgiften ved jordfordeling

* Afskaffelse af krav til etablering af efterafgrøder

* Tilladelse til at kommunerne kan give disposition til at vande marker afstemt i forhold til tilstanden for grundvandet det givne sted

* Mulighed for at bruge tidlig såning som alternativ til efterafgrøder

* Udbetaling af landbrugsstøtten til tiden

* Undersøgelse af mulighederne for i fremtiden at sikre sig mod tørke via forsikringsordninger

Kilde: Landbrug Fødevarer

/ritzau/