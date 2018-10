Lars Seier vil på sigt afløse bitcoin med nyt projekt

Saxo Bank-stifteren kaster sig ud i sin største satsning siden Saxo Bank. Han laver et blockchain-netværk.

Lars Seier kaster sig ud i blockchain-teknologien. Det vil blive hans største satsning siden Saxo Bank.

Det skriver dagbladet Børsen.

Rigmanden, der stiftede Saxo Bank, vil stå i spidsen for projektet Concordium, der håndterer betalinger.

Lars Seier Christensen fortæller avisen, at det vil koste "adskillige hundrede millioner" at opbygge Concordium.

- Det er første gang siden Saxo Bank, at jeg har fingrene nede i den operationelle dej, som jeg har her, og det er faktisk meget sjovt at være tilbage med det. Det har jeg savnet, siger han til avisen.

Han har i det seneste års tid haft programmører, videnskabsmænd og forretningsfolk til at bygge netværket helt fra bunden.

Han vil rejse kapital til projektet og har en liste på mellem 50 og 100 investorer, velhavende familier og fonde, der skal være med til at rejse penge til projektet.

Concordium skal have tilknyttet kryptovalutaen GTU, og den skal på sigt afløse allerede etablerede kryptovalutaer som bitcoin og ether, skriver Børsen.

Forskellen på GTU og eksempelvis bitcoin er, at relevante myndigheder skal kunne få adgang til navne, der står bag transaktioner på Concordium.

- Centralbanker og myndigheder accepterer simpelthen ikke at bruge blockchain, fordi der mangler en identifikation af brugerne, siger han til mediet.

Rigmanden går efter, at sælge sit projekt til banker, store virksomheder og offentlige institutioner, når det i 2020 er klar, skriver avisen.

/ritzau/