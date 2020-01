Lave renter giver største appetit på boliglån i 14 år

De lave renter har i 2019 givet stor lyst til at købe bolig. Det har også kunnet ses på prisudviklingen.

Der var godt gang i det danske boligmarked i 2019, hvor danskernes lyst til at optage et realkreditlån var den største i flere år.

Ifølge tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, nåede de danske realkreditinstitutter sidste år op på mere end 400.000 årlige lånetilbud.

Det er næsten dobbelt så mange tilbud som året før, samtidig med at det er det største antal siden 2005.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, begrunder det høje antal lånetilbud med især det lave renteniveau, der har fået mange til at skifte deres eksisterende lån ud med et billigere.

- Samtidig har der været godt gang i boligsalget, som jo næsten altid finansieres af realkreditlån, siger Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

Den store interesse for at købe bolig har også været med til at skubbe priserne op i løbet af det forgange år.

Tal fra Boligsiden, der samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere, viser, at huspriserne herhjemme samlet steg med 3,8 procent i 2019.

/ritzau/