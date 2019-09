Lave renter kan give største årlige hussalg siden 2005

Efter at have set antallet af hussalg i august begynder en økonom at vente det største årlige salg i 14 år.

De lave renter har i 2019 været med til at gøre det lettere for flere at købe et hus, og efterhånden kan der være lagt op til flest antal hussalg i mere end ti år.

Sådan lyder vurderingen hos cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank, efter at der er kommet tal for boligsalget i august fra Boligsiden.

Ifølge tallene fra Boligsiden, der er en boligportal, som samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere, blev der i august solgt 4324 villaer og rækkehuse.

Det er det højeste antal for den måned siden 2011.

Jeppe Juul Borre vurderer, at det markante rentefald, der har været i år, unægteligt har sat mere fut i boligmarkedet, og at det er med til at bane vejen for flest antal hussalg i en længere årrække.

- Rentefaldet sker som tillæg til, at det går rigtig godt i dansk økonomi med en rekordhøj beskæftigelse og pæn reallønsfremgang. Det giver en solid appetit på huskøb.

- Jeg er nået dertil, hvor jeg vil blive overrasket, hvis vi i år ikke ser det største salg af huse siden 2005, skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

/ritzau/