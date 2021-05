Lavere priser på kød sender Danish Crowns omsætning ned

Selv om Danish Crowns overskud er faldet, er det ikke langt fra sidste års rekordresultat.

Priserne på kød har været faldende under coronaudbruddet, og derfor er der kommet færre penge i kassen hos slagterikoncernen Danish Crown.

Omsætningen er i første halvår faldet med ni procent til 28,9 milliarder kroner, mens overskuddet er faldet med 56 millioner kroner til 1335 millioner kroner.

Det viser regnskabet fra Danish Crown. Slagterikoncernen kører med skævt regnskabsår, og tallene derfor dækker derfor perioden fra oktober til og med marts.

Danish Crown har godt nok solgt tre procent mere kød end i samme periode sidste år, men til gengæld er priserne på kød dykket.

Desuden er omsætningen påvirket af, at dollarkursen er svækket i forhold til kronen.

Det betyder, at der kommer færre penge i kassen, når dollar skal veksles til kroner.

Ud over at priserne på kød er dykket under corona, har flere af Danish Crowns slagterier været ramt af smitteudbrud, og det har betydet, at eksporten til Kina er faldet.

Danish Crown skriver i regnskabet, at tilbagegangen i overskuddet også skal ses i lyset af udgifter til ekstra rengøring og coronatest af de ansatte.

Administrerende direktør Jais Valeur er tilfreds med resultatet, selv om det er gået lidt tilbage i forhold til sidste år.

- Trods en del modvind i årets start formår vi stort set at matche sidste års rekordresultat.

- Det kan vi kun være tilfredse med, når vi samtidig har leveret en konkurrencedygtig afregning til vores ejere.

- Det skyldes ikke mindst en formidabel indsats af alle vores 26.000 medarbejdere, siger han.

/ritzau/