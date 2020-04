Ledigheden er fortsat stabil: Men svært at få job i coronakrise

Det er ifølge DI svært at få job i det private jobmarked under coronakrisen. Knap 178.000 personer er ledige.

Fredag meldte 841 personer sig ledige.

Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Den igangværende coronakrise udfordrer jobmarkedet, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Antallet af nyledige er lavere end i sidste uge og har i en periode ligget nogenlunde stabilt.

- Men det er fortsat højere end normalt, og med 45.000 flere ledige siden krisen ramte har vi brug for, at alle hjælper til med at få ledige tilbage i job.

- Arbejdsløshed rammer både den enkelte og samfundet, og derfor skal vi også bekæmpe den i fællesskab, siger Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

Med 841 nytilmeldte ledige fredag fortsætter ledigheden dermed med at ligge stabilt omkring 178.000 personer.

Det præcise tal er ifølge Beskæftigelsesministeriet 177.479 ledige siden 9. marts og den delvise nedlukning af Danmark for at inddæmme smitte med coronavirus. Antallet af ledige er dermed vokset med cirka 46.000 personer siden 9. marts.

Især det private jobmarked har været hårdt ramt grundet coronakrisen. Det viser beregninger fra Dansk Industri (DI) på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Beregningerne viser, at antallet af opslåede job under coronakrisen er faldet med næsten 40 procent i private virksomheder, når man sammenligner med samme periode i 2015-19. Især hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt.

- Det er ikke overraskende, at virksomhederne slår færre job op. Når omsætningen falder, er der behov for færre medarbejdere. Der er desværre ikke udsigt til bedring, hverken herhjemme eller på vores eksportmarkeder.

- Hele verdensøkonomien er ramt, og det får jobmarkedet - også det danske - til at bremse hårdt op, siger vicedirektøren i DI, Steen Nielsen, i en skriftlig kommentar.

Der er et mørketal bag ledighedstallene, gør cheføkonom i den borgerligt-liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen opmærksom på.

- Beskæftigelsesministeriet gør på deres hjemmeside selv opmærksom på, at billedet kan ændre sig, når personer med en til seks måneders opsigelse registreres som ledige.

- Mange lønmodtagere har et opsigelsesvarsel på en måned eller tre måneder. Hvis man afskediges, tæller man først med i ledighedsstatistikken, når man får en offentlig ydelse.

- Så der er desværre en risiko for, at der kommer en ketchupeffekt omkring 1. maj, hvor nogle af de afskedigede ultimo marts begynder at tælle med i statistikken. Og igen omkring 1. juli, siger Mads Lundby Hansen.

