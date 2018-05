Ledigheden falder endnu et nøk i april

Ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint og er nu 4,0 procent, oplyser Danmarks Statistik.

Der bliver fortsat færre arbejdsløse i Danmark. Antallet af ledige faldt i april, oplyser Danmarks Statistik.

Dermed fortsætter ledigheden de seneste måneders tendens efter en lille overraskende stigning i marts.

Fra marts til april faldt bruttoledigheden med 1300 til 110.300 personer, opgjort i fuldtidsstillinger. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint og er nu 4,0 procent af arbejdsstyrken, oplyser Danmarks Statistik.

Fra arbejdsgiverne lyder det, at ledigheden nu er så lav, at virksomhederne mange steder har svært ved at få ansat de folk, de har brug for.

Ifølge Dansk Erhverv er der så mange ubesatte stillinger, at ledigheden burde falde i hurtigere tempo.

- Dagens ledighedstal bekræfter, at den store, værdifulde reserve af arbejdskraft, som gemmer sig blandt de 110.300 fuldtidsledige, stort set er utilgængelig uden vidtgående reformer, skriver Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Omvendt lyder det fra fagbevægelsen, at det ikke er rimeligt at skyde skylden for manglen på arbejdskraft på de arbejdsløse.

- Der er hele tiden tusindvis af arbejdsløse, som kommer i job. Omkring hver anden af de arbejdsløse, som træder ind i ledighedskøen, har forladt den igen et halvt år efter.

- Arbejdsgiverne skal tage et større ansvar og gøre sig mere umage, når de annoncerer efter arbejdskraft, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted.

Tallene kommer samme uge, som regeringen har fremlagt et nyt udspil med i alt 20 initiativer, der skal få flere ud på arbejdsmarkedet.

Og det er der brug for, selv om ledigheden falder, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- I en tid, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft i nogle brancher og områder, er det vigtigt, at virksomhederne kan få de hænder, de har brug for. Kan de ikke det, kan det bremse væksten.

- Regeringen vil med det nye udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller takke nej til et arbejde, siger han i en kommentar.

/ritzau/