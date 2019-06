Ledigheden har ikke rørt sig i et halvt år

Vi har en enestående mulighed for at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan finde fodfæste, siger økonom.

De seneste seks måneder har ledigheden i Danmark ligget uændret på 3,7 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er blevet offentliggjort fredag morgen.

Fra april til maj faldt antallet af bruttoledige personer med 500 til 102.500, og derfor bliver der ikke rokket ved selve ledighedsprocenten, der altså nu har ligget på et stabilt niveau i et halvt år.

Tallene for ledigheden viser, hvor mange der kan have et arbejde, men som ikke har det.

Der måles på AKU-ledigheden, der måler på, hvor mange mellem 15-74 år der er jobsøgende og kan starte på et arbejde inden for to uger.

Dem, der ikke lever op til kriteriet, beskrives som værende uden for arbejdsstyrken.

Hvis der ses bort fra årerne 2007 til 2008, hvor dansk økonomi og arbejdsmarkedet var overophedet, så er ledigheden i øjeblikket historisk lav, lyder det fra Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

- Det fortsatte moderate fald i ledigheden er en rigtig god nyhed. Der er simpelthen fortsat mange, der bevæger sig fra ledighed ind på arbejdsmarkedet, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det øger den enkeltes indkomst og jobsikkerheden generelt, siger han.

Men skal den sunde udvikling fortsætte på arbejdsmarkedet, er en fortsat stigning i arbejdsudbuddet også nødvendig, tilføjer cheføkonomen.

- Stiger arbejdsudbuddet ikke yderligere, vil beskæftigelsesfremgangen hurtigt bremse op, og der vil opstå en øget risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet, siger han.

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation noterer økonom Mette Hørdum Larsen sig også faldet i arbejdsløsheden.

- Vi har lige nu en enestående mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan finde fodfæste og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, siger hun i en skriftlig kommentar.

Ifølge hovedorganisationen er bruttoledigheden er faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden midten af 2012.

