Ledigheden ligger fast for 15. måned i træk

Antallet af ledige hænder på det danske arbejdsmarked ændrer sig næsten ikke.

Antallet af ledige i Danmark ligger forholdsvist stabilt, viser tal fra Danmarks Statistik. Fredag har Danmarks Statistik opdateret tallene fra december til januar.

Her kan man se, at der i januar var stort set det samme antal ledige som måneden før. Der var det, der svarer til 103.800 personer ledige. Det er 3,7 procent af arbejdsstyrken.

Dermed har ledigheden stort set ikke ændret sig i 15 måneder i træk, skriver Danmarks Statistik. Men det er ikke det samme som, at der ikke er sket noget på arbejdsmarkedet i den tid.

Selv om ledigheden ikke har rykket sig, er arbejdsstyrken - altså antallet af personer på arbejdsmarkedet - vokset. Så selv om antallet af ledige ikke har rykket sig, er flere tusinde kommet i arbejde.

I 2019 kom 29.000 flere i arbejde ifølge Danmarks Statistiks tal for beskæftigelsen. Det var ikke en lige så stor vækst som de foregående år, men stadig en vækst i antallet af beskæftigede.

Den udvikling vurderer Arbejdernes Landsbanks økonom Anders Christian Overvad kommer til at fortsætte i 2020. Han forventer 20.000 flere lønmodtagere i løbet af 2020.

Han peger på, at det fortsat vil passe meget godt med mængden af nye hænder, der melder sig i arbejdsstyrken.

Han peger på, at politisk tiltag som løbende voksende efterløns- og pensionsalder og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft gør, at flere i Danmark kan tage et arbejde.

Både Anders Christian Overvad og Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, peger i deres analyser af tallene på, at en joker fra udlandet kan stikke en kæp i hjulet på det ellers velsmurte danske arbejdsmarked.

- Vi kommer desværre ikke uden om, at risikoen for en ny ledighedsbølge er steget ovenpå de seneste dages globale eskalering i virusudbruddet, skriver Tore Stramer i sin analyse.

I første omgang vil det lægge en dæmper på væksten i udlandet, og dermed skade danske virksomheders muligheder for at sælge til udlandet, skriver Tore Stramer og tilføjer:

- Dertil er der en risiko for, at et udbredt virusudbrud i Danmark vil kunne dæmpe såvel investeringerne og privatforbruget herhjemme. Sker det, så vil det utvivlsomt bremse jobvæksten herhjemme og øge ledigheden.

Økonomen understreger, at det scenarie er en risiko mere end en prognose.

Danmarks Statistiks tal for ledigheden er korrigeret for sæsonudsving.

