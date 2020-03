Ledigheden stiger - men bedring i forhold til sidste uge

2048 meldte sig ledige fredag, hvilket er flere end normalt på en fredag, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Der kommer fortsat tusindvis af nye ledige under coronakrisen, efter at virksomheder landet over har været nødsaget til at lukke eller køre på nedsat blus.

Fredag meldte 2048 personer sig ledige. Det er flere end på en normal fredag, oplyser Beskæftigelsesministeriet, hvor tallet er 1495 personer.

Med normalt menes gennemsnittet af den samme ugedag i årene 2015-2019.

Fredagens normaltal er højt, fordi det dækker over den sidste fredag i marts, hvor antallet af nytilmeldte ledige plejer at være højere.

Antallet af nye ledige er dog et fald i forhold til fredag i sidste uge, hvor tallet var 2857 personer. Her var det normale antal nyledige 665 personer.

- Arbejdsløsheden stiger desværre som konsekvens af coronakrisen. Stigningen er mindre end i sidste uge, men stadig noget, der virkelig bekymrer mig, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Faldet i løbet af den seneste uge ændrer heller ikke ved, at marts har budt på en voldsom stigning i antallet af arbejdsløse.

Siden 8. marts er antallet af ledige steget med knap 33.000. Samlet er 164.601 ledige.

Ministeren peger på, at hver gang en person mister sit arbejde, går det hårdt ud over den enkelte og deres familier.

- For arbejdsløsheden er gift for samfundet og ulykkeligt for den enkelte. Derfor skal vi politikere gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at det rammer så få danskere som muligt, og sikre, at arbejdsløsheden bliver så kort som muligt, siger han.

/ritzau/