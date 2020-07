Ledigheden under corona slår rekord - 6000 flere ledige 1. juli

Ledigheden steg onsdag med over 6000 personer. 54.076 er blevet ledige under krisen, oplyser ministerium.

1. juli - onsdag - bød på en stor stigning i antallet af ledige i Danmark.

Køen af ledige voksede med lidt over 6000 personer, og dermed er antallet af ledige steget med 54.076 under coronakrisen - fra 9. marts og frem. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Samlet set er 185.913 personer ledige i øjeblikket. Størstedelen er på dagpenge, mens omtrent hver sjette er på kontanthjælp eller lignende ydelser som uddannelseshjælp.

Det er det højeste niveau, som ledigheden har ligget på under coronaudbruddet.

Det er ikke unormalt, at ledigheden stiger den første dag i en måned, og på forhånd havde en række økonomer spået, at der ville komme en markant stigning.

Det hænger sammen med, at mange ansatte med tre måneders opsigelsesvarsel, der blev fyret i marts, først er blevet ledige fra starten af juli.

Udviklingen 1. juli dækker over, at 8030 personer meldte sig som ledige, hvilket er omkring 60 procent højere, end man har set på samme tid de seneste fem år.

Når det samlede antal af ledige "kun" steg med cirka 6000, hænger det sammen med, at der samme dag var omkring 2000, der afregistrerede sig som ledige.

Det er kun lidt over halvdelen af de afmeldte, som har fået job. Resten er enten startet på en uddannelse, er gået på barsel, er blevet syge eller noget helt fjerde.

Ud over de mange ledige har omkring 256.000 været sendt hjem fra jobbet under coronaudbruddet og været omfattet af hjælpepakken for lønkompensation, hvor en stor del af lønnen bliver dækket af staten.

Ordningen for lønkompensation går frem til slutningen af august, mens en hjælpepakke for selvstændige og freelancere løber til 8. august.

/ritzau/