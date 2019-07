Ledighedskøen voksede en lille smule i juni

Stigning i ledigheden får økonomer til at rette blikket mod holdbarheden i dansk økonomis opsving.

Omkring 900 personer sluttede sig til køen af bruttoledige i juni, viser Danmarks Statistiks opgørelse for måneden. Dermed har ledighedsprocenten også taget et nøk op til 3,8 procent.

Når Danmarks Statistik måler bruttoledigheden er det baseret på registertal over, hvor mange 16-64-årige, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, SU eller integrationsydelse - selv om de betragtes som jobparate.

Dermed består gruppen af nettoledige og personer i aktivering.

Da nogle i gruppen ikke vil kunne arbejde fuld tid, omregnes den samlede mængde af tid, personerne i gruppen vil kunne yde til, hvor mange fuldtidsstillinger gruppen tilsammen vil kunne besidde.

Dansk Erhvervs økonom Kristian Skriver mener, at det er vigtigt at huske, at selv om ledigheden voksede en lille smule, er niveauet stadig på et lavt niveau.

Cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen peger dog på, at det også kan være første indikation på, at opsvinget er ved at miste tempo.

- Stigningen i arbejdsløsheden er nummer to småsløje tal om arbejdsmarkedet, efter at der heller ikke var nogen vækst i beskæftigelsen i maj, skriver Las Olsen i en analyse.

- Begge dele kan sagtens være tilfældige udsving, og det er helt klart for tidligt at erklære opsvinget for dødt, men det kan godt være, at det i hvert fald er gået ned i gear.

/ritzau/