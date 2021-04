Legetøjsgigant nyder godt af coronahjælpepakke

Den amerikanske legetøjskoncern Mattel overrasker med et højere end forventet salg i første kvartal.

Den amerikanske legetøjsgigant Mattel, der blandt andet er kendt for Barbie–dukken, havde en fremgang i salget på 47 procent til 5,2 milliarder kroner i første kvartal.

Det viser selskabets regnskab for første kvartal torsdag.

Stigningen i salget er rekordstor for Mattel, der ellers plejer at have nogle forholdsvis sløje måneder i begyndelsen af året efter juleferien, hvor gaver til de yngste pynter på tallene.

Salget har fået et boost af den store amerikanske coronahjælpepakke, som blandt andet har givet kontante udbetalinger på 1400 dollar til de fleste amerikanere.

- Legetøj har stadig en stor betydning for forældre, der fortsat prioriterer at bruge noget af deres indkomst på det, siger Mattels topchef, Ynon Kreiz.

- Vi har fået en stærk start på andet kvartal takket være påskeferien, og vi forbereder os på endnu en god feriesæson, tilføjer han.

I årets første tre måneder frem til 31. marts havde Mattel en omsætning på 874,2 millioner dollar. Det var bedre end analytikernes forventninger, der lød på knap 684 millioner dollar.

/ritzau/Reuters