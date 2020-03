Lego holder fast i kinesisk offensiv trods coronavirus

Indtil videre har coronavirus ikke haft den store betydning for salget, fortæller Legos direktør.

Lego har de seneste år arbejdet på at få flere kinesiske børn til at lege med klodser, og selv om Kina i øjeblikket er centrum for coronavirusset, fortsætter offensiven.

Det fortæller Legos administrerende direktør, Niels B. Christiansen, efter Legos årsregnskab onsdag.

I 2019 åbnede legetøjskoncernen 80 nye butikker i Kina, så der nu er 140 butikker i 35 byer. Planen er at åbne yderligere 80 i 20 nye byer i år.

- Den kortsigtede usikkerhed, som coronavirusset giver, får os ikke til at ændre vores langsigtede retning og de investeringer, vi har planlagt, siger Niels B. Christiansen.

I 2019 øgede Lego sit salg i Kina med en tocifret procentsats, og det var med til at sikre Lego det højeste salg nogensinde. Samlet lød salget i hele verden på 38,5 milliarder kroner.

- Det er lykkedes os at fortsætte vores rejse med rigtig høj vækst i Kina det seneste år, hvor vi har åbnet nye butikker, samtidig med at vi har styrket vores samarbejde med flere store tech-giganter - herunder Alibaba.

- Det er en god kombination, hvor vi både kan give forbrugere den lethed og hurtighed, det er at købe online og samtidig komme i en Lego-butik, siger han.

Coronavirusset, der udspringer fra Kina, har betydet, at Legos fabrik og flere kontorer i landet har været lukket i en periode, men de er så småt åbnet igen.

Niels B. Christiansen fortæller, at fokus i første omgang har været på at sikre de ansatte i Kina. Ingen Lego-ansatte er indtil videre blevet smittet med virusset.

Han fortæller, at Lego foreløbig ikke set en nedgang i salget som følge af coronavirus. Og det er for tidligt at sige, hvor meget det kommer til at betyde for salget for hele året.

Man kan godt se på den korte bane, at der har været et skift i, hvordan salget fordeler sig. Der er solgt mere på nettet og lidt mindre i butikker.

- Men overordnet set har vi fået en fin start på året, siger Niels B. Christiansen.

/ritzau/