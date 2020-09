Trods corona og butikslukninger: Lego med forrygende regnskab

I første halvår er Legos omsætning steget med syv procent. Det har været med til at løfte driftsoverskuddet.

Lego har i løbet af årets første seks måneder øget omsætningen med syv procent til 15,7 milliarder kroner sammenlignet med første halvdel af 2019.

Det oplyser Lego i en pressemeddelelse.

Bag fremgangen gemmer sig tocifrede vækstrater i forbrugersalget i markeder som Nord- og Sydamerika, Vesteuropa, Asien og Kina.

Det større salg har været med til at løfte Legos driftsresultat med 11 procent til 3,9 milliarder kroner i forhold til samme periode sidste år.

Ifølge Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego, har virksomheden nydt godt af sine investeringer i strategiområder som blandt andet e-handel.

Det skal ses i lyset af det globale coronaudbrud, som i perioder har lukket en del fysiske butikker rundt om i verden.

- Vores stærke produktportefølje appellerer til byggere i alle aldre, og vores opdaterede e-handelsplatform og agile, globale forsyningskæde gjorde os i stand til bedre at imødekomme efterspørgslen online.

- Vi arbejdede også tæt sammen med vores partnere i detailhandlen for at sikre, at de kunne fortsætte med at forsyne deres forbrugere online, siger Niels B. Christiansen i pressemeddelelsen.

Selv om Lego har oplevet en stor vækst i e-handlen under coronaudbruddet, får det ikke virksomheden til at fjerne fokus fra den mere traditionelle handel.

I 2020 er der forventning om at åbne omkring 120 nye Lego-butikker, heraf 80 i Kina.

Bare i det første halvår er der åbnet 46 nye butikker, hvoraf 30 ligger i Kina.

- Selv om detailhandlen er blevet transformeret i løbet af de seneste seks måneder, ser vi fortsat en stor mulighed i en omnichannel-model, siger Niels B. Christiansen.

Omnichannel betyder direkte oversat "alle kanaler", og det handler om, at en virksomhed går efter at give kunderne en sammenhængende og meningsfuld oplevelse, uanset om kunden handler på nettet, i butikken eller begge dele.

Sammen med resultaterne for første halvår kan Lego fortælle, at selskabet har udpeget Jesper Andersen som ny finansdirektør per 1. oktober.

Jesper Andersen kommer fra fødevareselskabet Upfield, hvor han har været finansdirektør siden 2018.

