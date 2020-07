Lego stopper reklamer på sociale medier i 30 dage

Lego sætter reklamer på sociale medier på pause i 30 dage, mens man evaluerer brugen fremover.

Lego har besluttet at droppe alle reklamer på sociale medier de næste 30 dage.

Det oplyser Lego på sin hjemmeside.

Beslutningen kommer, efter at blandt andet Facebook er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at fjerne hadefuldt indhold på det sociale medie - herunder racistiske opslag.

- Vi er forpligtet til at have en positiv indflydelse på børn og den verden, som de skal arve.

- Det inkluderer at bidrage til et positivt og inkluderende digitalt miljø, der er fri for hadudtalelser, diskrimination og misinformation, siger Legos marketingchef, Julia Goldin, i en skriftlig kommentar.

Med pausen følger Lego i hælene på en række andre store virksomheder, der har varslet lignende tiltag. Det gælder blandt andet Coca-Cola og Starbucks.

Ifølge det amerikanske magasin Forbes har mere end 400 selskaber droppet annonceringen på Facebook.

Lego vil nu gennemgå de standarder, som legetøjskoncernen vil bruge til reklame og markedsføring på sociale medier i fremtiden.

Fredag lovede Facebook-stifter Mark Zuckerberg ændringer.

Det sociale medie vil nu gøre mere for at fjerne hadefuldt indhold.

Det kan eksempelvis være politikere, som opildner til vold, eller racistiske ytringer fra brugere. Det vil fremover blive fjernet uden undtagelse.

Reklamer med hadefulde ytringer om etnicitet, religion eller seksuelle præferencer vil blive blokeret.

Lego understreger i sin meddelelse, at legetøjskoncernen ikke vil skrue ned for beløbet, der bliver brugt til markedsføring.

Pengene vil blot blive øremærket andre steder de næste 30 dage end sociale medier.

/ritzau/