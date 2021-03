Lego vinder sag ved EU-Domstolen om byggeklods

Europæisk myndighed har ikke godtgjort godt nok, hvorfor designbeskyttelse af legoklods er ugyldig.

Lego har onsdag vundet en sag ved EU-Domstolen, der handler om designbeskyttelse af en byggeklods i et Lego-byggesæt.

Sagen strækker sig tilbage til 2010, hvor Lego fik designbeskyttet byggeklodser fra et Lego-sæt hos EU's europæiske varemærkemyndighed (EUIPO). Der er tale om en tynd klods med fire knopper i midten.

Det betyder, at Lego er beskyttet mod, at andre virksomheder kopiere klodsen.

Den tyske virksomhed Delta Sport Handelskontor har efterfølgende erklæret det for ugyldigt.

Onsdagens afgørelse er en udløber af en afgørelse ved EUIPO's klagenævn i 2019, der gav den tyske virksomhed medhold.

EU-Domstolen henviser i dommen blandt andet til, at EUIPO i sin afgørelse ikke tog hensyn til alle elementer i byggeklodsens udseende.

Det er muligt at appellere EU-Domstolens afgørelse inde for de næste to måneder og ti dage.

/ritzau/