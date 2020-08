Legoland vil fyre hver femte fuldtidsmedarbejder

Legoland bekræfter over for JydskeVestkysten, at de påtænker at fyre cirka 50 fuldtidsmedarbejdere.

Legoland påtænker at fyre hver femte fuldtidsmedarbejder.

Det bekræfter pressechef Kasper Tangsig over for JydskeVestkysten.

Legoland har cirka 250 fuldtidsansatte.

Forlystelsesparken har som mange andre selskaber været hårdt presset efter nedlukningen af Danmark, der betød at Legoland måtte udskyde sæsonens åbning til starten af juni - tre måneder efter den planlagt åbning i marts.

Da forlystelsesparken endelig åbnede igen, var det da også med kun cirka 10 procent af den normale kapacitet.

Kasper Tangsig meddeler til JydskeVestkysten, at der torsdag vil blive informeret nærmere, efter at medarbejderne har fået besked.

/ritzau/