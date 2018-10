Lejlighedsmarkedet har fået betydeligt flere sælgere

Der er mere end 20 procent flere lejligheder til salg end for et år siden. Stigningen er størst i store byer.

Antallet af lejligheder, der er til salg, er steget med mere end en femtedel siden sidste år.

Det viser en ny statistik fra Finans Danmark. Ifølge interesseorganisationen er det specielt i de store byer, at antallet er steget.

I september var der ifølge Finans Danmark, finanssektorens brancheorganisation, 36.120 huse til salg. For lejligheder er tallet 6808, en stigning på mærkbare 21,8 procent sammenlignet med september sidste år.

- Der er kommet flere ejerlejligheder til salg, fordi farten på det marked er aftaget i 2018.

- Der er altså tale om, at ejerlejlighederne ligger længere til salg, end vi har været vant til i en periode, og når der fortsat sættes mange ejerlejligheder til salg, så øges udbuddet, skriver boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen i en kommentar til tallene.

I København er stigning på ikke mindre end 42,6 procent ifølge Nykredits økonom, der ser prisstigninger, ny regulering og tilbageholdenhed som årsagen.

- Priserne på ejerlejligheder er efter de seneste års årlige fremgang på 10 procent nået et niveau, hvor færre boligkøbere vil og kan være med. Samtidig trådte strengere kreditkrav i kraft ved årsskiftet, hvilket ligeledes har reduceret feltet af potentielle købere.

- Endelig kan den seneste tids afmatning have haft en selvforstærkende effekt, da boligkøberne ikke ønsker at købe bolig i et marked, der viser svaghedstegn, skriver Mira Lie Nielsen.

Priserne på lejligheder i de specielt de store byer er da også steget voldsomt de seneste mange år og er løbet fra udviklingen i huspriserne.

Derfor maner Nordea også til ro om, at et eventuelt fald i lejlighedspriserne er et varsel om generelle fald.

- Ejerlejlighedsmarkedet i de største byer har været ude af trit med resten af markedet de seneste år. Så når man nu se, at priserne bremser op, så tror vi, at det bliver koncentreret om de store byer.

- Der er ikke noget, der tyder på, at det skulle få en afsmittende effekt på det resterende boligmarked, siger boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann.

/ritzau/