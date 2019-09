Lektor om Carlsberg-sag: Bestikkelse normalt i Indien

Hvis man vil drive virksomhed i Indien, er det svært at undgå betalinger til embedsmænd, siger lektor.

Det er almindeligt at betale penge til indiske embedsmænd for at kunne drive virksomhed i landet, da mange ser det som et fast supplement til en beskeden løn.

Sådan lyder det fra Jørgen Dige Pedersen, lektor emeritus i statskundskab på Aarhus Universitet med ekspertise i indiske forhold.

Berlingske har dokumenter, der viser, at ansatte i Carlsberg i Indien har betalt penge 200 gange til embedsmænd. Det er angiveligt sket over 18 måneder i 2015 og 2016.

- Det er ganske normalt, hvis man driver virksomhed - især fysisk fremstilling som Carlsberg - hvor der er mange tilladelser, man skal indhente.

- Folk tjener ikke særlig mange penge - herunder embedsmænd - så hvis de er på steder, hvor de uddeler tilladelser, er det indregnet, at de får en vis erkendtlighed, siger han.

Ifølge Berlingske varierer beløbene på mellem 240 kroner til embedsmænds chauffører og op 11.800 kroner til højtplacerede embedsfolk med ansvar for at føre tilsyn med lokale bryggerier.

- De beløbsstørrelser, der er fremme her, er ikke noget, som virker hverken overdrevet eller usædvanligt, og det er ikke noget, som ville få folk til at spærre øjnene op i Indien, siger Jørgen Dige Pedersen.

Han vurderer, at det er svært at drive virksomhed i Indien uden at betale penge for at få sat skub i tingene - for eksempel behandlingen af tilladelser.

- I små hverdagssager er det meget svært at efterleve meget høje principper.

- Det er en veletableret del af det at drive virksomhed, og det er meget svært at lave om på, fordi det ville kræve en holdningsændring hos alle de parter, der er involveret, siger Jørgen Dige Pedersen.

Indien er placeret på en 78. plads på et korruptionsindeks med 180 lande, som organisationen Transparency International laver.

- For mange er betalingerne en uformel, men særdeles rutinemæssig del af deres aflønning.

- Det er en eksplicit norm, som inderne ikke er stolte af, men kan bestemt ikke kalde det usædvanligt, siger Jørgen Dige Pedersen.

Carlsberg udtaler i en skriftlig kommentar til Berlingske, at bryggeriet ikke accepterer bestikkelse eller smørelse i nogen form.

Carlsberg har på baggrund af Berlingskes artikler sat gang i en omfattende revisionsundersøgelse.

Den skal se på alle processer vedrørende ansøgninger om tilladelser og licenser i Indien.

