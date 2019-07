Lockheed Martin flyver højt på populært F35-program

Analytiker tror ikke, at tyrkisk-amerikansk slagsmål kommer til at påvirke producenten af de populære F35-fly.

Det er langt fra kun Danmark, der har skrevet sig op til at få kampfly af typen F35 leveret. Det kan ses i regnskabet hos producenten Lockheed Martin.

I sit regnskab skriver Lockheed Martin, der laver kampfly og andet militært materiel, at F35-programmet alene i andet kvartal - altså april, maj og juni - solgte for over 200 millioner dollar mere end samme periode sidste år.

I afdelingen for kampfly er omsætningen i det første halvår steget fra et beløb svarende til 35,6 milliarder kroner til et, der svarer til 37,1 milliarder.

Kampfly er den største afdeling hos Lockheed Martin målt på omsætning.

Derfor kunne de voksende indtægter fra salg af kampflyene også læses på bundlinjen for hele Lockheed Martin. Her voksede profitten med 22 procent i andet kvartal.

F35-programmet er blevet aktuelt, efter at USA og Tyrkiet er blevet uenige om, hvorvidt tyrkerne fortsat skal være med.

USA har smidt Tyrkiet ud, efter at landet har besluttet at købe et russisk luftforsvarssystem ved navn S-400. Den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), bakker op om USA's beslutning.

- Jeg mener ikke, at man kan være med i udvikling af kampfly, når man køber systemer, som skal modarbejde selv samme kampfly, sagde hun i den forbindelse.

Lockheed Martin lukkede sit regnskab for første halvår, før det sikkerhedspolitiske slagsmål brød ud. Derfor er det ikke regnet med i regnskabet.

Til nyhedsbureauet Reuters siger analytiker Jospeh DeNardi fra Stifel, at han ikke forventer, at Tyrkiets udelukkelse fra programmet får nogen synderlig betydning for Lockheed Martin på længere sigt.

- Selv om det måske skaber nogle kortsigtede udfordringer med programmets distributionskæde, virker der til at være en stærk international efterspørgsel fra nye udenlandske kunder, som kan erstatte Tyrkiets ordre, siger han til Reuters.

/ritzau/