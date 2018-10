Løkke: Fælles bankunion kan bremse skattesnyd og hvidvask

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil have Danmark med i EU's bankunion.

Sagen om svindel med udbytteskat for 410 milliarder kroner i Europa kalder på, at Danmark går med i EU's bankunion.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Det er en griskhed af dimensioner, som vi vil forfølge, til sidste krone er betalt tilbage. At det er et europæisk problem, gør min harme endnu større.

- Det er bagsiden af, at verden er blevet mindre, og svaret på det er bedre internationalt samarbejde. Den europæiske bankunion er en del af svaret, siger han.

En række europæiske medier har torsdag afsløret, hvordan skattemyndighederne i mindst ni lande er blevet snydt for udbytteskat på aktier af storbanker og deres kunder.

Det har gennem flere år været kendt, at de danske skattemyndigheder er blevet unddraget 12,7 milliarder kroner.

De nyeste afsløringer viser, at Tyskland og Frankrig er blevet snydt for henholdsvis 237,2 milliarder kroner og 127 milliarder kroner.

Lars Løkke Rasmussen nævner også sagen om hvidvask i Danske Bank som et argument for, at det er nødvendigt med et stærkere internationalt samarbejde.

Danmark er endnu ikke medlem af EU's bankunion. En rapport skrevet af et ekspertudvalg skal danne grundlag for dansk beslutning om bankunionen.

Rapporten ventes at ligge på regeringens bord i 2019.

/ritzau/