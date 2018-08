Lønfest hos britiske topchefer

Nye tal viser, at lønningerne til cheferne i Storbritanniens største selskaber stiger trods hård kritik.

Cheferne i de 100 selskaber, der er del af det toneangivende britiske aktieindeks FTSE-100, kunne glæde sig over en betydelig lønstigning sidste år. Specielt to chefer trak gennemsnittet markant op.

Det skriver Reuters baseret på en analyse fra Chartered Institute of Personnel and Development samt tænketanken High Pay Centre. Undersøgelsen er også er citeret i den britiske avis The Guardian.

- Investorer har gentagne gange fremhævet deres bekymringer omkring de usædvanlige høje direktørlønninger. Så det er frustrerende, at beskeden ikke ser ud til at nå frem til bestyrelserne i FTSE-100, siger Andre Ninian fra Investment Association til The Guardian

Tallene viser, at den gennemsnitlige lønning til de øverste direktører i FTSE-100 selskaber steg med 23 procent i 2017 til 5,7 millioner pund. Det svarer til 47,6 millioner kroner.

Til sammenligning steg den gennemsnitlige løn i Storbritannien med 2,5 procent til 29.009 pund - 242.000 kroner.

De sidste mange år har topchefernes lønninger i Storbritannien fået stor kritik. Det startede med store og markante bonusser til bankdirektører i kølvandet på finanskrisen, der gav folkelige protester.

Analysen fra Chartered Institute of Personnel and Development og High Pay Centre peger på de markante stigninger i aktiemarkedet som en udløsende faktor for lønhoppet i 2017.

Gennemsnittet er trukket op af to direktører specielt: Jeff Fairburns fra byggefirmet Persimmons og Simon Peckham fra Melrose Industries.

Førstnævnte har fået enorm kritik for en bonusordning uden øvre grænse, der på et tidspunkt løb op i over 100 millioner pund - 835 millioner kroner.

Han har siden da opgivet dele af pakken, men tjente alligevel 47,1 millioner pund - 393 millioner kroner - sidste år. Simon Peckham tjente 42,8 millioner pund.

Målt på medianen, der fjerner yderpunkterne i et datasæt, steg topchefernes lønninger i Storbritannien med 11 procent sidste år.

Dermed er de 167 gange den gennemsnitlige lønning.

/ritzau/