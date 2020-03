Lokalaviser til læsere på fælles forside: I kan ikke undvære os

Vi er der, når du har allermest brug for os, lyder det fra Danmarks lokale dagblade på fælles forside onsdag

Krisen kradser hos de regionale aviser, som også mærker effekten af coronaudbruddet.

Derfor er dagbladene i Danmarks ni lokale mediehuse og det danske mindretals avis i Nordtyskland, Flensborg Avis, gået sammen om at have en fælles forside onsdag.

Forsiden skal minde læserne om, hvorfor netop lokalaviserne er værd at støtte op om under coronakrisen.

- Når coronakrisen vender op og ned på din hverdag, kan du ikke undvære din lokale avis. Derfor lover alle Danmarks lokale dagblade dig nu, at vi er der for dig, når du har allermest brug for os, indledes forsiden med.

De pågældende mediehuse er Nordjyske Medier, Skive Folkeblad, Herning Folkeblad/Midtjyllands Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Der Nordschleswiger, Sjællandske Medier, Helsingør Dagblad, Bornholms Tidende, Flensborg Avis og Jysk Fynske Medier.

På forsiden er afsenderne mediernes ansvarshavende chefredaktører.

- Vi vil give dig troværdige oplysninger om ikke bare den store verden, men først og fremmest om krisen i dit lokalsamfund. Men også om, hvordan mange finder nye og konstruktive måder at få tingene til at hænge sammen på.

- Mens mange ting lukker ned, arbejder vi videre, fordi der er brug for os, står der i budskabet på forsiden.

Sjællandske Medier, Nordjyske Medier og Skive Folkeblad har imidlertid valgt at bringe det fælles budskab inde i avisen.

I næste uge vil de fleste af Danmarks ugeaviser have en tilsvarende fælles forside.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, har tirsdag eftermiddag sendt et brev til finansminister Nicolai Wammen (S).

I brevet opfordrer DF-formanden til, at regeringen indkalder til forhandlinger om en hjælpepakke målrettet medier, som er hårdt ramt af store fald i annonceindtægter.

- Især mange lokale og regionale medier er hårdt ramt. Jeg frygter, at eksempelvis mange aviser må lukke, hvis de ikke hurtigt får en økonomisk håndsrækning.

- Det vil være rigtig skidt, skriver Thulesen Dahl.

/ritzau/