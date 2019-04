Om fem måneder vil LokalBrugsen høre fortiden til, når de sidste 26 butikker lukker.

LokalBrugsen lukker og overgår til Dagli’Brugsen. Det oplyser direktør hos Dagli’ Brugsen Torben B. Andersen.

- Der findes 312 butikker i kæden, hvor blot 26 af dem er LokalBrugsen.

- Derfor tænkte vi, at tiden var inde til at samle det hele til én kæde, siger Torben B. Andersen.

Beslutningen sker, efter at LokalBrugsen de seneste fem år har måttet lukke mere end halvdelen af deres butikker.

Overgangen fra LokalBrugsen til Dagli'Brugsen vil senest finde sted inden den 13. september.

De 26 dagligvarebutikker, der ligger spredt over hele landet, fik beskeden tirsdag.

Ifølge direktøren kommer kunderne ikke til at mærke den store forskel efter omstillingen.

- Det vil ikke have anden betydning for vores kunder, end at der fremover vil være en større tilbudsavis frem for to og et større sortiment, siger Torben B. Andersen.

Samtidig giver det også butikskæden mulighed for at markedsføre sig som en samlet kæde.

Direktøren understreger, at ingen af LokalBrugsens butikker lukker helt.

LokalBrugsen og Dagli'Brugsen er under Coops brand.

/ritzau/