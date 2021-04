Lokale nyhedsmedier taber job og omsætning

De regionale og lokale medier har mistet omsætning, mens de digitale medier vinder frem ifølge rapport.

Mediekrisen gør ondt på de regionale og lokale medier, der har mistet 16 procent af omsætningen på tre år.

Det fremgår af en rapport fra Kulturministeriet, der ser på mediernes omsætning og beskæftigelse.

- Den nye rapport understreger, at lokale og regionale medier har nogle rigtig svære kår. Det er alarmerende, for de spiller en vigtig rolle i vores demokrati.

- Derfor er det mit ønske, at vi bruger de kommende medieforhandlinger på at drøfte, hvordan vi kan styrke de lokale og regionale medier, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Deres omsætning er fra 2016 til 2019 gået tilbage med 624 millioner kroner og beskæftigelsen med 662 årsværk.

Begge dele svarer til fald på 16 procent.

Danske medier omsatte i alt for 30,2 milliarder kroner og beskæftigede 18.088 årsværk i 2019.

Omsætningen var på niveau med 2016, men antallet af beskæftigede faldt med 876 årsværk. Det svarer til et fald på cirka fem procent. Men der er store forskelle, alt efter hvilken branche der er tale om.

- Fremgangen for rent digitale nyhedsmedier viser til gengæld, at der er grobund for, at god journalistik kan udvikle sig nye steder, siger Joy Mogensen.

Digitale medier har øget omsætningen med 142 millioner kroner, hvilket svarer til 56 procent.

Film- og tv-producenter har også haft fremgang. Det gælder også tv og streaming, hvor omsætningen er vokset med fire procent til 527 millioner kroner.

/ritzau/